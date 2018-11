Nas Notícias Veja a previsão do tempo para sábado Por

A semana foi de chuva e o final da mesma será igual. Neste sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) espera queda de aguaceiros, que podem ser de neve nas terras altas. Nos Açores e na Madeira também é esperada a queda de aguaceiros.

Os portugueses podem esperar um sábado com chuva, frio e agitação marítima na generalidade do território nacional (continente e ilhas).

De acordo com o IPMA, o céu estará “geralmente muito nublado” e é antecipada a queda de “aguaceiros no litoral norte e centro, passando a períodos de chuva a partir da tarde, em especial no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às restantes regiões”.

Neste sábado, também irá nevar na cota acima de 1200/1400 metros de altitude” e o vento irá soprar com rajadas no litoral e nas terras altas.

Se no continente irá chover, nos Açores o cenário não será muito diferente, onde se esperam períodos de céu “muito nublado, diminuindo a nebulosidade para a noite”.

Os “períodos de chuva” vão passar “a aguaceiros a partir da noite”.

Na Madeira, onde se espera um sábado com vento forte, o IPMA antecipa “períodos de chuva, passando a regime de aguaceiros, em geral fracos e em especial nas vertentes norte, a partir do meio da manhã”.

Quanto a temperaturas no país, neste sábado, importa referir que as máximas vão rondar os 14 no Porto, 16 em Lisboa e 18 em Faro, sendo de 23 graus no Funchal e 19 em Ponta Delgada.

As temperaturas mínimas vão ser de 10 graus no Porto e em Faro e de nove em Lisboa, enquanto que no Funchal será de 17 e 15 em Ponta Delgada.

A localidade mais fria, neste sábado, será a Guarda, onde os termómetros vão chegar aos três graus.