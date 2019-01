Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para o frio que deverá continuar a fazer-se sentir na generalidade do território continental, numa quinta-feira de sol e com poucas nuvens. Nos Açores pode chover, enquanto que na Madeira é esperado “céu muito nublado”.

O cenário meteorológico dos últimos dias vai manter-se, nesta quinta-feira, onde se espera uma “pequena descida da temperatura máxima” e um “acentuado arrefecimento noturno”.

Assim, as máximas mais altas vão rondar os 17 graus e vão ser sentidas em Setúbal e Sines, enquanto que Leiria e Faro chegam aos 16 graus.

Porto e Lisboa esperam máximas de 14 graus, enquanto que Braga, Aveiro, Coimbra, Santarém, Évora, Beja e Sagres vão ter uma máxima de 15 graus, nesta quinta-feira, que será de temperaturas mínimas negativas em Bragança (menos dois graus) e Guarda (menos um grau).

Na Invicta e na capital a mínima será de seis graus, tal como em Coimbra e Sines, enquanto que um grau é esperado para Braga e Vila Real.

No Alentejo, a mínima rondará os três/quatro graus, enquanto que no Algarve será entre cinco e sete graus.

Nos Açores, nesta quinta-feira, o IPMA antecipa “aguaceiros” que podem ser “fortes” na “madrugada”, onde são também esperadas rajadas de vento forte, sobretudo no grupo ocidental.

Os especialistas do tempo sublinham ainda que é esperada uma “descida da temperatura do ar”, esperando-se uma máxima de 17 graus e uma mínima de 12, em Ponta Delgada.

Na Madeira, o IPMA revela que será uma quinta-feira com “períodos de céu muito nublado”, com a temperatura a oscilar entre uma máxima de 19 e uma mínima de 12 graus no Funchal.