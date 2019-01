Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

A previsão do tempo antecipa uma quinta-feira com “céu pouco nublado” e um “acentuado arrefecimento noturno” no continente. Nos Açores deverá chover a partir da noite e na Madeira são esperados “períodos de muita nebulosidade.”

O terceiro dia de 2019 chega sem chuva mas com avisos para a temperatura, já que é esperado um “acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada, em especial no interior”.

Aliás, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) antecipa uma “pequena descida de temperatura”, com a máxima a rondar os 14 graus no Porto, Aveiro, Santarém e Évora.

Onze é a máxima esperada para Lisboa, Viseu e Setúbal, enquanto que Braga, Coimbra e Sagres chegam aos 15 graus.

No interior as máximas vão ser mais baixas, com Bragança a rondar os 10 graus e nove na Guarda.

Quanto às temperaturas mínimas vão atingir valores negativos de menos um grau em Braga e Vila Real, menos dois em Bragança e menos quatro graus na Guarda.

No Porto e em Faro a mínima será de cinco graus, em Lisboa será de três, enquanto que Coimbra, Leiria e Évora chegam ao um grau.

Nas ilhas o cenário meteorológico será distinto do continente.

Nos Açores, o IPMA antecipa “períodos de chuva a partir da noite” e as temperaturas a rondarem uma máxima de 18 graus e uma mínima de 14 em Ponta Delgada.

No Funchal, a máxima será de 21 graus e a mínima de 16, numa quinta-feira que será de “muita nebulosidade”.