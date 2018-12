Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que são esperados “períodos de chuva fraca no litoral norte e centro” do continente, nesta quinta-feira, que será de “chuva fraca” na Madeira, ao contrário dos Açores onde não está prevista a queda de aguaceiros.

No continente, o céu estará “geralmente muito nublado, apresentando abertas na região sul”, sendo que os “períodos de chuva” vão ser na forma “fraca” no “litoral norte e centro até ao meio da tarde”.

A indicação que o IPMA deixa é que a chuva será “mais frequentes no Minho”.

Quanto a temperaturas, está prevista uma “pequena subida da mínima no litoral norte e centro” e uma “pequena descida da máxima no litoral norte”.

Assim, as máximas esperadas vão ser de 14 no Porto, Braga e Coimbra, com 16 graus esperados para Lisboa e Beja, sendo que para Bragança e Guarda é esperada uma máxima a rondar os 11 graus.

No Algarve, a máxima rondará os 19 graus em Faro.

Já a temperatura mínima será de um grau em Bragança, três em Vila Real e Castelo Branco, enquanto que no Porto chega aos 11 graus, sendo de 10 na capital portuguesa.

Nas ilhas, os Açores têm prevista uma quinta-feira sem chuva e com as temperaturas a oscilarem entre uma máxima de 18 graus e uma mínima de 15 em Ponta Delgada.

Na Madeira, onde existe a “possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca”, as temperaturas vão rondar uma máxima de 22 e uma mínima de 15 graus.