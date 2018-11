Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

A previsão do tempo espera, nesta quinta-feira, a “ocorrência de aguaceiros, em especial na região sul”, sendo também esperada uma “pequena subida da temperatura mínima” na generalidade do território continental. Nas ilhas deverá chover.

A nota meteorológica do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para quinta-feira, destaca ainda uma “pequena subida da temperatura mínima”.

De resto, a mínima será de 14 no Porto, 12 em Lisboa e 16 em Faro, enquanto que as máximas serão de 21 graus na Invicta e em Faro e de 19 graus na capital.

Nos Açores são esperados “períodos de céu muito nublado, tornando-se encoberto” e a chuva poderá cair “em especial a partir do final da tarde”.

A temperatura vai rondar os 20 graus de máxima e 14 de mínima.

Rajadas de vento esperadas na Madeira

Na Madeira o céu estará “geralmente muito nublado” e são esperados “períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes até ao início da manhã e no final do dia, em especial nas vertentes norte e terras altas”.

Também para a ‘Pérola do Atlântico’ é antecipada a “possibilidade de ocorrência de trovoada” e rajadas de vento, numa quinta-feira com uma “pequena descida da temperatura máxima”, com os termómetros a oscilarem entre os 21 graus de máxima e 16 de mínima.