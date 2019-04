Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quinta-feira Por

O dia feriado vai ter condições típicas de inverno, embora no calendário a estação do ano seja outra. O dia da Liberdade terá chuva, frio, vento forte e agitação marítima.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os aguaceiros vão ser “de neve acima da cota dos 1000/1200 metros no norte e centro”, onde são esperados períodos de “granizo” que vão ser “acompanhados de trovoadas”.

O “vento forte com rajadas no litoral norte, centro e nas terras altas” deixa grande parte de Portugal continental sob aviso amarelo face ao mau tempo, num dia onde é esperada uma descida da temperatura máxima, que será de 15 graus no Porto, em Braga, Coimbra e Viana do Castelo.

Para Aveiro, Leiria, Beja, Évora e Sines são apontados 16 graus e 17 para as localidades de Santarém, Lisboa e Setúbal. O Algarve chega aos 18 graus, num dia onde a máxima será de oito graus na Guarda, 10 em Bragança e 11 em Vila Real.

Quanto às temperaturas mínimas, essas, rondam os nove graus no Porto, em Coimbra e Leiria. Em Viana dos Castelo os termómetros da mínima não ultrapassam os oito graus, sete em Braga, cinco em Vila Real, quarto em Bragança e três na Guarda.

Para Beja e Castelo Branco são esperados oito graus, seis para Portalegre e uma temperatura mínima a rondar os 12/13 graus no Algarve, enquanto que a capital chega aos 11.

O feriado será de “céu muito nublado” nos Açores, onde as temperaturas vão oscilar entre os 17 graus de máxima e 12 de mínima em Ponta Delgada.

Na Madeira, nesta quinta-feira, o IPMA antecipa “aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas”, com a temperatura a oscilar entre os 21 graus de máxima e 16 de mínima no Funchal.