Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quarta-feira Por

Os períodos de chuva vão manter-se, nesta quarta-feira, na generalidade do território continental. Nos Açores o céu estará nublado mas sem chuva, enquanto que na Madeira os aguaceiros devem ser “fracos” e apenas “nas vertentes norte e nas terras altas”.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica que são esperados “períodos de chuva, por vezes forte nas regiões norte e centro a partir do meio da tarde” e “vento por vezes forte no litoral oeste e nas terras altas”.

Pode também nevar “acima de 800 metros, subindo a cota para os pontos mais altos da Serra da Estrela a partir do final da manhã”.

As temperaturas máximas vão rondar os 13 graus no Porto, Braga, Coimbra, Leiria, Évora e Beja, sendo de 14 graus em Lisboa, Viana do Castelo, Aveiro, Santarém e Sines, não ultrapassando os 10 e os nove graus em Bragança e Guarda, respetivamente.

Já as mínimas vão ser de zero em Bragança, um na Guarda e de dois graus em Viseu e Vila Real, enquanto que na Invicta chega aos cinco graus de mínima e será o dobro em Lisboa, nesta quarta-feira.

No Algarve, a mínima rondará os 10 graus e será de seis em Aveiro e Coimbra.

Nas ilhas dos Açores não será esperada queda de chuva, nesta quarta-feira, onde a temperatura mínima será de 13 graus e de 18, em Ponta Delgada.

Na Madeira, onde os períodos de aguaceiros devem ser”fracos” e apenas “nas vertentes norte e nas terras altas”, as temperaturas vão oscilar entre os 19 graus de máxima e 14 de mínima.

O IPMA deixa ainda a indicação de aviso amarelo para o litoral por causa da agitação marítima.