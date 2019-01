Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quarta-feira Por

A chuva está de volta ao território continental, nesta quarta-feira, de acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores o céu estará nublado mas pode também chover. Nos Açores, os períodos de chuva devem ocorrer na madrugada, enquanto que na Madeira deverá chover ao longo do dia mas apenas “nas vertentes norte” da ‘Pérola do Atlântico’.

Depois de dias de frio intenso, eis que a chuva regressa ao território continental, onde está prevista a “possibilidade de neve nas terras altas a partir da tarde” e de “formação de geada e nevoeiro matinal”.

Segundo os especialistas do IPMA, vão ser “períodos de chuva fraca no litoral oeste” que irão estender-se “às regiões do interior a partir da tarde, sendo de neve acima de 1200 metros”.

A temperatura máxima também deverá sofrer uma “pequena descida”, com os termómetros a rondarem os 12 graus em Viana do Castelo e Porto, sendo de 13 graus em Braga, Aveiro, Coimbra, Santarém e Beja.

Lisboa chega aos 15 graus, enquanto que Setúbal e Algarve esperam 16 graus.

Mais frio a norte, nomeadamente em Bragança e na Guarda, onde é esperada uma máxima de oito.

Quanto às mínimas mais baixas vão ser sentidas nestas localidades e em Vila Real. Aliás, em Bragança é mesmo esperada uma mínima negativa de um grau.

Já o Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria, Santarém e Sagres chegam aos sete de mínima, ao passo que Lisboa terá uma mínima a rondar os nove graus.

No arquipélago da Madeira a temperatura máxima será de 19 graus e a mínima de 12, numa quarta-feira de “aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte.”

Nos Açores, onde as temperaturas vão oscilar entre uma máxima de 16 graus e uma mínima de 11, em Ponta Delgada, é esperada uma quarta-feira de “céu muito nublado” mas chuva só na madrugada.