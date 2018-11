Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quarta-feira Por

A chuva irá continuar a cair na generalidade do território continental, nesta quarta-feira, tal como nos Açores e na Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os “aguaceiros” vão cair “em especial no litoral norte e centro”, sendo que será “temporariamente pouco nublado no sul”.

A neve deverá cair na cota “acima de 1200 metros” e importa referir que, na zona norte, os períodos de chuva podem ser acompanhados de trovoada.

É também esperada uma “pequena descida de temperatura”, nesta quarta-feira, com o Porto a variar entre os 14 graus de máxima e nove de mínima.

Em Lisboa, a temperatura máxima vai rondar os 15 graus e a mínima os 10, enquanto que em Faro vai oscilar entre os 18 graus de máxima e 12 graus de mínima.

Na Madeira o IPMA antecipa “períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado até ao início da manhã” e “aguaceiros, em geral fracos, sendo mais frequentes nas vertentes norte”.

Já a temperatura vai oscilar entre os 20 graus de máxima e 15 de mínima.

Cenário mais cinzento nos Açores onde é esperada a queda de “aguaceiros, que poderão ser de granizo”, sobretudo no grupo central.

A temperatura vai rondar os 15 graus de máxima e 10 de mínima em Ponta Delgada.

Em Borba, onde por estes dias a atenção está virada no resgate das vítimas da derrocada de uma estrada numa pedreira, a chuva deverá continuar a cair, nesta quarta-feira, de acordo com os dados antecipados pelos especialistas do tempo.