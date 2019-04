Nas Notícias Veja a previsão do tempo para quarta-feira Por

O dia de quarta-feira chega com precipitação na previsão do estado do tempo. Os especialistas da meteorologia antecipam uma véspera de feriado com “vento forte” e “rajadas no litoral e nas terras altas” do continente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia 24 de abril terá “céu geralmente muito nublado” e “períodos de chuva ou aguaceiros”, com “possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões norte e centro”.

Num dia onde é esperada uma “pequena subida da temperatura máxima”, estas vão rondar os 15 no Porto, Viana do Castelo, Braga, Coimbra e Castelo Branco, enquanto que em Lisboa, Évora, Beja, Sines e Leiria chega aos 17 graus.

Quanto a Faro e Sagres podem esperar uma máxima de 18 graus, tal como Setúbal e Santarém. Em Bragança a máxima será de 11 graus, 10 na Guarda e 12 em Vila Real.

Relativamente às temperaturas mínimas, estas vão ser de nove graus no Porto, Coimbra, Santarém e Setúbal. Em Lisboa a mínima será de 11 graus, bem diferente dos três que são antecipados para Bragança e Guarda. Cinco são os graus que o IPMA antecipa para Vila Real e Viseu, seis para Braga e sete para Viana do Castelo.

No Algarve, as mínimas rondam os 13 graus nesta quarta-feira que será de “períodos de chuva fraca a partir do meio da manhã, em especial nas vertentes norte” da ilha da Madeira, onde se espera uma “pequena subida de temperatura nas terras altas”. No Funchal os termómetros vão oscilar entre 22 graus de máxima e os 16 de mínima.

Nos Açores, o dia de quarta-feira será de chuva, com “aguaceiros fracos na madrugada e manhã”. Em Ponta Delgada, as temperaturas vão oscilar entre os 17 graus de máxima e os 13 de mínima.