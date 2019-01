Nas Notícias Veja a previsão do tempo para o fim de semana Por

O terceiro fim de semana de 2019 vai chegar com períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro, embora melhorando no domingo, quando a previsão aponta para aguaceiros fracos e pouco frequentes.

Para sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu muito nublado, com períodos de chuva, por vezes persistente, nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, a chuva deverá chegar à tarde.

Nas terras acima dos 1600 metros pode haver queda de neve.

A previsão do IPMA aponta ainda para uma subida de temperatura, “sendo acentuada da mínima”.

Nos Açores, o céu estará geralmente muito nublado no grupo Ocidental, nublado tornando-se encoberto no Central e muito nublado com abertas no Grupo Oriental.

O arquipélago da Madeira terá um cenário semelhante, com períodos de céu muito nublado, “apresentando-se geralmente muito

nublado nas vertentes norte e terras altas até final da manhã”.

A previsão para domingo, assinada pela meteorologista Madalena Rodrigues, é de céu pouco nublado, embora por alguns períodos possa encontrar-se muito nublado.

Estão ainda previstos aguaceiros fracos e pouco frequentes, “sendo de neve acima de 1000 metros”, uma pequena descida de temperatura mínima.

Quanto às temperaturas, o sábado será menos frio do que o domingo. As mínimas de nove, para Porto e Coimbra, amanhã, devem cair para os sete graus no domingo.

Em Lisboa, a mínima é de nove para os dois dias, mas a máxima cai de 16 para 15 graus de sábado para domingo.

Faro e Santarém devem registar 18 graus de máxima no sábado, descendo para os 16 no domingo.

Ao invés, a mínima em Bragança deve subir do zero para um grau.

Nas ilhas, os termómetros vão chegar aos 20 graus no Funchal e aos 19 graus em Porto Santo, no fim de semana, e aos 19 em Santa Cruz das Flores e 18 na Horta e em Angra do Heroísmo no domingo, com mínimas de 12 em Ponta Delgada (domingo) e 13 no Funchal (sábado).