Veja a previsão do tempo para esta sexta-feira

A chuva, a agitação marítima e o vento forte vão marcar o estado do tempo, nesta sexta-feira, no continente e que será de chuva nos Açores também. No arquipélago da Madeira haverá sol.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a queda de chuva será mais frequente “no norte e centro” existindo até condições para ser “persistente e por vezes forte no Minho e Douro Litoral”.

A agitação marítima será também ela “forte na costa ocidental”, tal como o vento, sobretudo nas zonas do “litoral e terras altas”.

As temperaturas vão subir ainda que seja de registar uma “pequena subida” da “máxima, em especial no litoral”.

Assim, o Porto não ultrapassará os 16 graus, enquanto que Lisboa e Faro chegam aos 18 graus de temperatura máxima.

A mínima os oito graus na Invicta, sendo de 10 na capital e em Faro.

Nesta sexta-feira, Bragança será a localidade mais fria do território português com os termómetros a chegarem aos dois graus.

Nos arquipélagos da Madeira e Açores as temperaturas vão ser mais amenas.

No Funchal vão oscilar entre os 22 de máxima e 16 de mínima, enquanto que em Ponta Delgada os termómetros vão rondar os 21 graus de máxima e 18 de mínima.

A chuva e o vento forte, recorde-se, vão manter-se no continente pelo menos até domingo devido aos efeitos colaterais da passagem da depressão Beatriz e de um sistema frontal frio.

Tal como sexta-feira, o fim de semana também será chuvoso, em todo o país.

“Os dias 09, 10 e 11 serão dias com muita precipitação e persistência da precipitação, em especial nas regiões do Norte e Centro, mas vai chegar a todo o país. Isto deve-se a uma corrente de oeste com uma massa de ar tropical com elevado conteúdo em vapor de água, que vai dar muita precipitação”, indicou Maria João Frada, meteorologista do IPMA.