Veja a previsão do tempo para esta segunda-feira

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia de céu com nuvens e possibilidade de aguaceiros um pouco por todo o país, a caírem com mais intensidade na zona sul. As temperaturas devem registar uma ligeira descida.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “períodos de céu muito nublado” e “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até final da tarde”.

Nas regiões do Algarve e Baixo Alentejo a chuva será mais forte.

O especialista Ricardo Tavares antecipa ainda uma “pequena descida da temperatura mínima”.

Para o Porto, são esperadas temperaturas entre os 16 graus de máxima e os nove de mínima, enquanto em Lisboa o mercúrio deve oscilar entre os 17 e os 10 graus.

Bragança deverá registar a temperatura mais baixa do país, com quatro graus de mínima. A máxima será de 13 graus.

As ilhas podem esperar uma segunda-feira mais amena, com as temperaturas a variarem entre os 20 e 15 graus em Ponta Delgada e os 23 e 16 no Funchal.

A chuva dará também tréguas nos arquipélagos, onde o dia será de “céu muito nublado”, quer na Madeira quer nos Açores.

