Nas Notícias Veja a previsão do tempo para domingo Por

A previsão meteorológica para este domingo, o último do ano, mostra céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental. O cenário será diferente nas ilhas, onde a chuva é uma possibilidade.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no Algarve a partir da tarde.

A especialista Madalena Rodrigues antecipa ainda vento fraco e a formação de geada em alguns locais do interior norte e centro.

Embora seja o sol a brilhar durante o dia, as temperaturas pedem alguns cuidados.

Para o Porto são esperadas temperaturas entre os 16 graus de máxima e os sete de mínima, enquanto em Lisboa o mercúrio pode atingir a máxima de 15 graus.

Faro será a zona mais quente do país, com 18 graus de máxima e 10 de mínima. Em contraponto, Guarda terá apenas nove graus de máxima. A mínima será de zero graus.

Para as ilhas, o IPMA prevê céu com muitas nuvens e chuva, mais forte nos Açores.

As temperaturas serão entre os 18 e os 16 graus em Ponta Delgada e os 20 e 15 no Funchal.