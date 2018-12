Nas Notícias Veja a previsão do tempo para domingo Por

A previsão meteorológica para este domingo mostra um dia com períodos de céu muito nublado na generalidade do território – ilhas e continente. A temperatura mínima deve registar uma ligeira descida.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo terá “períodos de céu muito nublado por nuvens altas” com a “possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior”.

É esperada uma “pequena descida da temperatura mínima”, em especial na região Norte.

Assim, os termómetros devem mostrar temperaturas entre os 17 e os 10 graus no Porto, enquanto em Lisboa será entre os 15 e os sete.

Em Faro, a temperatura máxima pode chegar aos 18 graus. A Guarda será a zona mais fria do país, com temperaturas entre os 10 e os cinco graus.

Para as ilhas, o IPMA espera 18 graus de máxima e 15 de mínima em Ponta Delgada, num domingo marcado nuvens e “períodos de chuva” que passarão a aguaceiros.

A chuva vai dar tréguas na Madeira, onde o dia será de muitas nuvens. As temperaturas serão de 23 graus de máxima e 17 de mínima para o Funchal.