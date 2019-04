Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão do tempo para esta segunda-feira, dia 29 de abril, mostra um dia de céu pouco nublado ou limpo, com uma ligeira subida da temperatura mínima e uma descida da máxima. Para as ilhas, é esperado um dia com muitas nuvens e com chuva fraca nos Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior durante a tarde com possibilidade de ocorrência de aguaceiros.

A previsão da especialista Joana Sanches antecipa ainda vento em geral fraco e neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

No que diz respeito às temperaturas, esta segunda-feira registará uma pequena subida da mínima e uma ligeira descida da máxima.

Dessa forma, são esperados valores entre os 20 e os 12 para o Porto e os 26 e os 14 para Lisboa. A máxima de 29 graus em Évora é a previsão mais alta do país, em contraponto com os nove de mínima esperados em Bragança.

Para os arquipélagos, o IPMA antecipa um dia com períodos de céu muito nublado, com os Açores a poderem esperar períodos de chuva fraca.

As temperaturas serão entre os 19 e os 15 graus para Ponta Delgada e os 23 e os 16 para o Funchal.