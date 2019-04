Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo, dia de Páscoa, mostra céu temporariamente nublado durante a tarde e possibilidade de aguaceiros fracos, além de uma descida da temperatura máxima. Para as ilhas, é esperado um cenário de muitas nuvens com boas abertas.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu geralmente pouco nublado, aumentando temporariamente a nebulosidade durante a tarde, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes.

As especialistas Madalena Rodrigues e Paula Leitão antecipam vento fraco a moderado, além de uma pequena descida da temperatura máxima nas regiões norte e centro.

As temperaturas devem oscilar entre os 23 e os 14 graus no Porto, enquanto em Lisboa o mercúrio deve variar entre os 22 graus de máxima e os 13 de mínima.

Braga será a zona mais quente do país, com temperaturas máximas que podem chegar aos 25 graus. Por seu turno, a previsão de sete graus de mínima fazem da Guarda a região mais fria.

Em relação aos arquipélagos dos Açores e Madeira, o IPMA antecipa um domingo com períodos de céu muito nublado e boas abertas.

As temperaturas devem variar entre os 18 e os 13 graus em Ponta Delgada e os 23 e 16 no Funchal.