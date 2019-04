Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

Esta sexta-feira santa será marcada pelos aguaceiros, registando-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o dia de amanhã terá períodos de céu muito nublado, com aguaceiros.

Pode ocorrer trovoada nas regiões Centro e Sul, assim como a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

A previsão, assinada pela meteorologista Ângela Lourenço, indica ainda uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas devem oscilar entre os 21 e os nove graus no Porto, enquanto em Lisboa os termómetros devem variar entre os 17 e os 11 graus.

A máxima de 23 graus para Braga é a previsão mais alta do dia. Guarda, com seis graus, vai registar a temperatura mais baixa.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, com possibilidade de chuvisco, e condições favoráveis à formação de neblinas, à exceção do grupo oriental, que terá períodos de céu muito nublado com boas abertas.

Na Madeira, a previsão é de períodos de céu muito nublado, apresentando-se geralmente muito nublado nas vertentes norte e terras altas até final da manhã, podendo ocorrer aguaceiros fracos nas vertentes norte e terras altas até ao final da manhã.

Ponta Delgada deve registar temperaturas entre os 19 e os 15 graus, enquanto no Funchal o mercúrio deve oscilar entre os 21 e os 15.