Veja a previsão do tempo para amanhã

Esta quarta-feira será marcada por períodos de chuva, persistente no litoral durante a manhã, passando a aguaceiros. Podem também ocorrer trovoadas.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o dia de amanhã é de céu geralmente muito nublado, com períodos de chuva no litoral, onde será persistente durante a manhã,

estendendo-se gradualmente ao interior, e passando a regime de aguaceiros a partir da tarde.

São antecipadas as possibilidades de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e de ocorrência de trovoada a partir da tarde.

A previsão, assinada pelos meteorologistas Bruno Café e Patrícia Marques, refere ainda uma pequena subida da temperatura mínima e uma descida da temperatura máxima.

As temperaturas devem oscilar entre os 17 e os 13 graus no Porto, enquanto em Lisboa os termómetros devem variar entre os 16 e os 13 graus.

A máxima de 19 graus para Bragança, Beja e Faro é a previsão mais alta do dia. Guarda, com sete graus, vai registar a temperatura mais baixa.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, tornando-se encoberto, com possibilidade de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde nos grupos ocidental e central.

Na Madeira, a previsão é de períodos de céu muito nublado, com aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas e até ao final da manhã, e uma pequena descida da temperatura máxima.

Ponta Delgada deve registar temperaturas entre os 16 e os 12 graus, enquanto no Funchal o mercúrio deve oscilar entre os 22 e os 16.