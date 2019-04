Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

O tempo no dia de terça-feira será de períodos de céu muito nublado, em especial por nuvens altas, e acentuado arrefecimento noturno.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, amanhã vão ocorrer períodos de céu muito nublado, com formação de gelo ou geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

Vão estar reunidas as condições para a formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

A previsão, assinada pelas meteorologistas Madalena Rodrigues e Cristina Simões, refere ainda uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas devem oscilar entre os 19 e os nove graus no Porto, enquanto em Lisboa os termómetros devem variar entre os 20 e os nove graus.

A máxima de 24 graus para Santarém, Évora e Beja é a previsão mais alta do dia. Bragança, com dois graus, vai registar a temperatura mais baixa.

Para os Açores, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado com abertas e aguaceiros.

Na Madeira, a previsão é de períodos de céu muito nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir da tarde, com períodos de chuva a partir do meio da tarde.

Ponta Delgada deve registar temperaturas entre os 16 e os 13 graus, enquanto no Funchal o mercúrio deve oscilar entre os 22 e os 16.