Veja a previsão do tempo para amanhã

O tempo nesta quarta-feira será de céu pouco nublado ou limpo, embora com uma pequena descida da temperatura máxima.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o céu estará pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no nordeste transmontano até meio da manhã.

As condições meteorológicas serão também propícias à formação de geada em alguns locais do interior Norte e Centro.

A previsão do IPMA, assinada pela meteorologista Joana Sanches, indica ainda um acentuado arrefecimento noturno e uma pequena descida da temperatura máxima.

No Porto, os termómetros devem oscilar entre os 20 graus de máxima e os nove de mínima, enquanto em Lisboa são esperadas temperaturas entre os 20 e os 10 graus.

De resto, Setúbal será a zona mais quente do país, com 22 graus de máxima. Em contraponto, Bragança deverá sentir um grau de mínima.

Para os Açores, estão previstos períodos de céu muito nublado com abertas.

As temperaturas devem oscilar entre os 12 e os 17 graus.

Para a Madeira, o IPMA antecipa céu geralmente muito nublado, em especial por nuvens altas a partir do final da manhã, e uma pequena subida da temperatura.

As temperaturas devem variar entre os 14 e os 23 graus.