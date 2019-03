Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo mostra um dia com períodos de céu muito nublado na generalidade do território continental, além de chuva fraca em algumas regiões. Para as ilhas, é previsto um cenário idêntico, com a chuva a fazer-se sentir também na Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de períodos de céu muito nublado, apresentando-se em geral muito nublado nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao final da manhã, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir do final da tarde.

A especialistas Cristina Simões antecipa ainda períodos de chuva fraca no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, até meio da tarde.

De resto, é previsto um acentuado arrefecimento noturno e uma descida da temperatura máxima.

A previsão mostra temperaturas entre os 15 e os sete graus para o Porto e os 18 e os 10 para Lisboa. Faro será a zona mais quente do país, com a máxima a poder chegar aos 24 graus. Em contraponto, os dois graus de mínima fazem da Guarda a região mas fria de Portugal.

Para as ilhas, o IPMA antecipa um domingo com períodos de céu muito nublado, com a Madeira a poder esperar também aguaceiros fracos.

As temperaturas deverão oscilar entre os 18 e os 13 graus em Ponta Delgada e os 24 e os 10 no Funchal.