Veja a previsão do tempo para amanhã

O dia de sábado terá céu pouco nublado ou limpo, tornando-se muito nublado no Norte e Centro a partir do final da tarde, no território continental. Será também registado um acentuado arrefecimento noturno.

De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o céu vai apresentar-se pouco nublado ou limpo, embora com períodos de maior nebulosidade no litoral a norte do Cabo Carvoeiro até ao início da tarde, tornando-se muito nublado nas regiões Norte e Centro a partir do final da tarde.

Há a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais das regiões Norte e Centro.

A previsão, assinada pelos meteorologistas Cristina Simões e Ricardo Tavares, indica ainda um acentuado arrefecimento noturno.

É ainda antecipada uma pequena subida da temperatura mínima nas regiões Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura máxima no litoral da região Norte.

As temperaturas mínimas mais baixas estão reservadas para Braga e Bragança, com dois graus.

Nas máximas, destaque para os 24 graus previstos para Castelo Branco, Santarém, Setúbal, Évora e Beja.

Lisboa deverá variar entre os 23 e os 10 graus, enquanto no Porto a temperatura deve oscilar entre a máxima de 18 e a mínima de sete.

Para os Açores, o IPMA antecipa céu geralmente muito nublado no grupo ocidental, com períodos de chuva fraca ou chuvisco.

Nos grupos central e oriental, o céu terá períodos em que estará muito nublado com abertas, havendo a possibilidade de aguaceiros fracos.

As temperaturas devem variar entre a mínima de 19 e a máxima de 13 graus.

A Madeira deverá ter períodos de céu muito nublado, com aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas.

As temperaturas devem variar entre a máxima de 20 e a mínima de 13 graus.