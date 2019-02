Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia com períodos de chuva ou aguaceiros, além de uma pequena descida da temperatura máxima. Para as ilhas, é esperada um cenário semelhante, com muitas nuvens no céu.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade no litoral oeste a partir do meio da tarde, e com períodos de chuva ou aguaceiros, diminuindo de intensidade e frequência no litoral oeste a partir do meio da manhã.

As especialistas Joana Sanches e Cristina Simões antecipam ainda a possibilidade de ocorrência de trovoada na região sul até meio da tarde, num dia marcado por uma descida de temperatura generalizada.

As temperaturas serão entre os 14 e os sete graus no Porto, enquanto em Lisboa a mínima será de 10 graus.

Faro será a zona mais quente do país, com 17 graus de máxima. Em contraponto, Braga e Bragança devem sentir a mínima de apenas quatro graus.

Para as ilhas, o IPMA antecipa um cenário semelhante, com períodos de céu muito nublado e chuva, que poderá ser mais forte nos Açores.

Ponta Delgada deverá registar temperaturas entre os 16 e os 10 graus, enquanto no Funchal o mercúrio deve oscilar entre os 19 e os 12 graus.