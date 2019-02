Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para este domingo mostra um dia de céu pouco nublado na generalidade do território continental, além de uma pequena descida da temperatura. As ilhas podem esperar um cenário diferente, com muitas nuvens e períodos de chuva na Madeira.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este domingo será de céu pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da manhã. São previstos períodos de chuva para o Minho, especialmente no início da tarde, estendendo-se gradualmente às restantes regiões e que será de neve no final do dia, acima de 1200 metros na região Norte e acima de 1600 metros na região Centro.

De resto, os especialistas Ricardo Tavares e Madalena Rodrigues antecipam formação de geada nas regiões do interior e uma pequena descida da temperatura.

Para o Porto são esperados 16 graus de temperatura máxima e nove de mínima, face aos 17 e oito previstos para Lisboa.

Santarém, Évora, Setúbal, Beja, Sines, Sagres e Faro terão a temperatura mais alta do país, fixada nos 18 graus. Os dois graus sentidos em Bragança serão a temperatura mais baixa.

Para as ilhas, o IPMA espera um dia de céu muito nublado, com a Madeira a poder esperar períodos de chuva.

As temperaturas serão entre os 16 e os 10 graus em Ponta Delgada e os 20 e 14 no Funchal.