Veja a previsão do tempo para amanhã

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia com céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental, além de uma pequena descida da temperatura mínima. A Madeira pode esperar um cenário semelhante, enquanto os Açores devem viver um dia com nuvens e períodos de chuva.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade na região Sul e com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco até ao meio da manhã.

É ainda antecipada formação de gelo ou geada, em especial nas regiões do interior Norte e Centro e uma pequena descida da temperatura mínima.

As temperaturas devem oscilar entre os 18 e os quatro graus no Porto, enquanto Lisboa pode esperar valores entre os 17 e os 10.

Faro será a zona mais quente do país, com 20 graus de máxima. Em contraponto, a temperatura mínima em Bragança pode atingir o grau negativo.

O IPMA espera um dia de céu pouco nublado ou limpo para a Madeira, ao contrário dos Açores, onde esta segunda-feira será de nuvens e com períodos de chuva.

As temperaturas serão entre os 18 e os 15 graus em Ponta Delgada e os 22 e 15 no Funchal.