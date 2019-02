Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta segunda-feira mostra um dia com céu pouco nublado na generalidade do território continental, além de uma pequena subida da temperatura máxima. As ilhas podem esperar um cenário oposto, com muitas nuvens e possibilidade de chuva nos Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu pouco nublado, apresentando-se geralmente muito nublado na região norte.

A especialista Cristina Simões antecipa um dia com neblina e ou nevoeiro matinal em alguns locais e com formação de geada, em especial nas regiões do interior norte e centro.

De resto, é esperada uma pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas deverão oscilar entre os 13 e os três graus no Porto e os 14 e os quatro em Lisboa. Faro será a zona mais quente do país, com 18 graus, ao passo que os dois graus negativos são a mínima do país, registada em Bragança.

Para as ilhas, o IPMA antecipa uma segunda-feira com períodos de céu muito nublado e com a possibilidade de Chuva para os Açores.

Ponta Delgada pode esperar temperaturas entre os 18 e os 15 graus, enquanto no Funchal o mercúrio deve oscilar entre os 20 e os 14.