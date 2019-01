Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A chuva vai dar tréguas nesta segunda-feira, um dia marcado por poucas nuvens mas com uma pequena descida da temperatura mínima na generalidade do território continental. Para as ilhas, a previsão é de céu nublado e aguaceiros fracos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de “céu pouco nublado ou limpo” e de vento moderado a forte no litoral e terras altas.

A especialista Paula Leitão antecipa a formação de gelo e geada, em especial nas regiões do interior norte e centro.

De resto, de norte a sul do país, é esperada uma pequena descida da temperatura mínima.

No Porto, os termómetros devem variar entre os 13 graus de máxima e os quatro de mínima, enquanto em Lisboa o mercúrio pode oscilar entre os 14 e os oito graus.

Faro será a região mais quente do país, com máxima de 17 graus. Em contraponto, Bragança e Viana do Castelo podem esperar um grau negativo de temperatura mínima.

Para as ilhas, o IPMA antecipa períodos de céu muito nublado, quer para a Madeira quer para os Açores, numa segunda-feira com aguaceiros fracos.

Para Ponta Delgada são antecipadas temperaturas entre os 17 e os 14 graus, enquanto no Funchal a máxima pode chegar aos 19 graus.