Veja a previsão do tempo para amanhã

A previsão meteorológica para esta segunda-feira continua na senda dos últimos dias: céu geralmente limpo e muito frio, em especial durante a noite. As nuvens vão-se fazer notar nos arquipélagos, com os Açores a poderem esperar aguaceiros fracos.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta segunda-feira será de céu geralmente limpo e de vento fraco.

As especialistas Joana Sanches e Madalena Rodrigues antecipam formação de geada, em especial no interior, e neblina ou nevoeiro matinal, nomeadamente nos vales e terras baixas.

De resto, é esperada uma pequena subida da temperatura em algumas zonas do país, mas o frio vai continuar a fazer-se sentir.

No Porto, os termómetros deverão oscilar entre os 16 graus de máxima e os cinco de mínima, ligeiramente superiores aos de Lisboa: 15 e quatro.

Évora, Sagres e Faro serão as zonas mais quentes, com 17 graus de máxima, enquanto Bragança está no reverso da medalha, com temperaturas que podem descer até aos dois graus negativos.