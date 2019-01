Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta quarta-feira mostra céu pouco nublado ou limpo na generalidade do território continental e um acentuado arrefecimento noturno. As ilhas terão o céu coberto por nuvens, com chuva nos Açores.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira será de céu pouco nublado ou limpo, embora com nebulosidade matinal em alguns locais.

As especialistas Maria João Frada e Patrícia Marques antecipam também um “acentuado arrefecimento noturno, com formação de geada nas regiões do interior, em especial do norte e centro” e uma pequena descida das temperaturas.

Desta forma, o Porto pode esperar temperaturas entre os 15 graus de máxima e os cinco de mínima, enquanto em Lisboa a mínima será de oito graus.

Faro será a zona mais quente do país, com uma máxima de 20 graus e uma mínima de nove. Em contraponto, a temperatura mínima em Bragança poderá ser de um grau negativo.

Para Ponta Delgada o IPMA espera temperaturas entre os 19 e os 16 graus, num dia com muitas nuvens e chuva para o arquipélago.

A chuva não vai cair no Funchal, onde o mercúrio pode oscilar entre os 21 graus de máxima e os 16 de mínima.