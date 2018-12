Nas Notícias Veja a previsão do tempo para amanhã Por

A previsão meteorológica para esta quarta-feira mostra céu geralmente pouco nublado em Portugal Continental e na ilha da Madeira, ao contrário dos Açores, onde a presença de nuvens será uma constante.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta quarta-feira será de “céu geralmente pouco nublado, aumentando de nebulosidade no litoral das regiões norte e centro ao final do dia”.

Os especialistas Cristina Simões e Ricardo Tavares antecipam a “possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior norte e centro”, além de vento em geral fraco durante todo o dia.

As temperaturas continuarão na linha dos últimos dias, com o Porto a registar uma máxima de 17 graus e uma mínima de sete. Em Lisboa, a máxima pode atingir os 15 graus.

Faro será a zona mais quente do país, com temperaturas entre os 18 e os 11 graus. Em contraponto, Bragança pode chegar à mínima de dois graus.

Para as ilhas, a previsão é de 18 graus de máxima e 13 de mínima em Ponta Delgada, num dia de “céu muito nublado” e com “aguaceiros fracos”

Embora com poucas nuvens, a Madeira poderá ter chuva fraca durante a tarde. As temperaturas serão entre os 23 graus de máxima e os 17 de mínima no Funchal.