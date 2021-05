Euromilhões Veja a chave do Euromilhões desta terça-feira Por

Já foi sorteada a chave do Euromilhões de terça-feira, com o concurso a ter em jogo esta noite um jackpot de 53 milhões de euros, de acordo com os dados fornecidos pelo departamento de jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

A combinação vencedora de hoje, referente ao sorteio 036/2021, do dia 04 de maio de 2021, é já conhecida.

Ditou a sorte que a chave deste Euromilhões de terça-feira seja formada pelos números 03, 10, 13, 28 e 46 e pelas estrelas 04 e 11.

O PT Jornal recolhe esta informação através do acompanhamento do sorteio em direto. Os apostadores devem, no entanto, confirmar estes números nas plataformas oficiais do sorteio em Portugal.

Os prémios de valor igual ou superior a 5000 euros estão sujeitos a tributação de 20 por cento de imposto de selo.