Euromilhões Veja a chave do Euromilhões de hoje Por

Foram sorteados há momentos os números do Euromilhões desta terça-feira. No concurso de hoje, há 17 milhões de euros para o apostador que acertar nos cinco números e duas estrelas.

Acaba de ser sorteada a chave do Euromilhões desta terça-feira, que tem em jogo um primeiro prémio de 17 milhões de euros, depois de entregue o maior jackpot de sempre do concurso, na passada sexta.

Há momentos, a tômbola da sorte rodou e libertou os cinco números e duas estrelas de acesso ao pote da fortuna.

Números: 02, 19, 24, 26 e 49

Estrelas: 06 e 07

O PT Jornal reproduz os números do Euromilhões após consulta de plataformas oficiais. No entanto, o leitor deve verificar essas chaves, no site da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.