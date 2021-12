Euromilhões Veja a chave do Euromilhões de 31 de dezembro de 2021 Por

A chave do Euromilhões de hoje, dia 31 de dezembro de 2021, foi já sorteada.

O Euromilhões de sexta-feira já tem combinação vencedora, depois de realizado o último sorteio neste ano de 2021.

O popular concurso europeu tem em jogo esta noite um primeiro prémio de 17 milhões de euros.

Esta sexta-feira, o Euromilhões tem uma chave formada pelos números 07, 22, 25, 43 e 49, acompanhados pelas estrelas 06 e 07.

O PT Jornal publica a chave do Euromilhões em última hora, após consulta de canais que acompanham o sorteio, em direto.

Ainda assim, os apostadores devem sempre verificar as chaves publicadas em canais oficiais, para confirmar os números sorteados e eventuais prémios.

Na página do Euromilhões no nosso jornal também poderá, se assim entender, consultar o histórico dos sorteios do Euromilhões.