Vasco Ribeiro eliminado em prova do circuito de qualificação de surf

O português Vasco Ribeiro foi hoje eliminado na quarta ronda do Vissla Sydney Pro, prova do circuito de qualificação de surf, equivalente à segunda divisão mundial, que está a decorrer naquela cidade australiana.

O campeão do mundo de juniores em 2014 terminou a quinta bateria na terceira e última posição, com um total de 9,80 pontos, obtidos nas duas ondas mais bem pontuadas, atrás do brasileiro Ian Gouveia (12,90) e do uruguaio Marco Giorgi (10,97).

Vasco Ribeiro era o único dos três surfistas portugueses que iniciaram a prova ainda em competição na Austrália, depois das eliminações dos compatriotas Miguel Blanco e Frederico Morais, ambos na segunda ronda.