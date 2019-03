Europa Vários feridos em tiroteio num elétrico na Holanda Por

Várias pessoas foram feridas num tiroteio num elétrico num bairro residencial da cidade holandesa de Utrecht, informou hoje a polícia numa mensagem no Twitter.

As autoridades policiais de Utrecht disseram que helicópteros do serviço médico foram enviados para o local e estão a apelar ao público para que fique longe e permita que os socorristas façam o seu trabalho, segundo a agência de notícias Associated Press (AP).

A agência de notícias francesa AFP informou que uma unidade de antiterrorista também foi enviada para o local dos acontecimentos.

“Tiroteio na praça 24 de outubro. Foram relatados vários feridos. Uma operação de socorro está em andamento”, escreveu a polícia de Utrecht no Twitter.