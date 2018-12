Mundo Várias pessoas atropeladas em paragem da Alemanha Por

Várias pessoas foram atropeladas junto a uma paragem de autocarro na zona de Dortmund, na Alemanha. O condutor terá tentado suicidar-se.

De acordo com a imprensa alemã, tudo aconteceu em Recklinghausen, no oeste da Alemanha, perto de Dortmund e as vítimas estavam numa paragem de autocarro.

“As primeiras indicações apontam para uma possível tentativa de suicídio do condutor”, disse o porta-voz da polícia.

O jornal Bild adianta mesmo que uma mulher morreu na sequência deste atropelamento e uma outra estará gravemente ferida, sendo que as vítimas resultantes desta situação são nove.