Várias equipas interessadas na GT4 South European Series

Depois do anúncio do campeonato GT4 South European Series, várias equipas se mostraram interessadas nesta competição.

Anunciada como uma fórmula de Grande Turismo acessível e que terá duas provas em Portugal, outras tantas em Espanha e uma em França, promete dar que falar.

O facto de se tratar de uma competição que tem por base o regulamentos do SRO Motorsport Group – o mesmo promotor da Blancpain GT Series – garante à partida qualidade e solidez, sendo que se trata de um campeonato que será organizado em conjunto com a portuguesa Race Ready.

No nosso país já duas equipas se mostraram interessadas no GT4 South European Series – a Veloso Motorsport e a Speedy Motorsport. A formação de Luís Veloso é, aliás, uma ‘habituée’ das competições nacionais e internacionais e tem já dois carros nas suas instalações que se enquadram na nova competição – um Porsche Cayman GT4 CS MR, com especificações de 2018, e um Maserati GranTurismo MC GT4. Isto apesar de contar ter ainda mais dois carros a tempo para o começo da temporada, em Nogaro (França) a 21 e 22 de abril.

Já a formação de Pedro Salvador – que este ano venceu o Campeonato Nacional de Velocidade Turismos por intermédio do piloto de Chaves –, terá nas suas instalações um novo carro GT4 que conta inscrever também na GT4 South European Series.

A ASM Team, de António Simoes, tem um grande historial internacional, quer nas 24 Horas de Le Mans, European Le Mans Series e no Campeonato de Espanha de GT e é outra das estruturas interessadas na nova competição da SRO e da Race Ready. O mesmo sucedendo com a The Racing Factory, sediada em Santa Maria da Feira.

De Espanha foi demonstrado interesse por parte de cinco equipas. A saber; a SPV Racing, equipa liderada por Raúl Garcia que possui dois Porsche Cayman GT4 CS MR; a NM Racing, estrutura de Nil Montserrat que possui os competitivos Ginetta G55 GT4; a Teo Martin Motorsport que está a ultimar a aquisição de novos carros GT4 de última geração agora que se desvinculou da BMW; o Team Virage, que contam com um KTM X-Bow GT4 2018; e a E2P de Javier Morcillo, que também tem um exemplar do bólide austríaco.

A italiana Nova Race, de Luca Margioni, também deverá compertir no South European GT4 Series, possuindo dois Ginetta G55 GT4 deste ano. Possui um historial em competições tão diversas como o GT italiano, o GT Open, as 24 Horas do Dubai ou as 12 Horas do Golfo.