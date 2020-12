Nas Notícias “Vão aparecer imensos falsos negativos” no Natal, avisa Germano de Sousa Por

O médico Germano de Sousa manifestou-se preocupado com a ‘corrida’ aos testes rápidos de diagnóstico da covid-19 motivada pela proximidade do Natal.

“Vão aparecer imensos falsos negativos”, avisou o antigo bastonário da Ordem dos Médicos e responsável por uma rede de laboratórios, em entrevista à Rádio Observador.

Germano de Sousa explicou que os testes rápidos “servem para situações de sintoma”, pelo que o recurso aos mesmos antes do Natal vai dar uma falsa sensação de segurança.

“Não dão segurança quanto à pessoa ser portadora do vírus e infecciosa, não sabe e pode transportar o vírus para a família”, insistiu.

O médico recomentou o teste PCR (com zaragatoa), que “dá bastante mais garantias se for feito dois, três dias antes” do Natal.

O antigo bastonário aconselhou as pessoas a não facilitarem nas medidas de precaução, pois é possível alguém estar infetado mesmo que o teste tenha acusado negativo.

“Se a pessoa for contagiada hoje pode não acusar positivo amanhã, é necessário que o vírus se multiplique e atinja uma determinada taxa”, complementou.

“Tendo em conta a vaga que estamos a viver, as medidas deveriam ser mais apertadas. Preferia ver um Natal com menos gente, temo que nos venhamos a arrepender”, concluiu.