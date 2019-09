Van Niekerk falha defesa do título nos 400 metros

O sul-africano Wayde van Niekerk, atual campeão olímpico, mundial e recordista mundial dos 400 metros, anunciou hoje que vai falhar a defesa em Doha do título mundial daquela distância, devido a lesão que se arrasta há dois anos.

“Sou positivo e vivo as coisas dia a dia, respeitando o meu corpo, e quando a ocasião se apresentar vou agarrá-la. Sem precipitação”, explicou o velocista, de 27 anos, através de um comunicado na sua conta Twitter.

Van Niekerk sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados do joelho direito num jogo de ’touch rugby’ em outubro de 2017 e desde então ainda não voltou a competir a nível internacional.

Chegou a estar agendado o regresso para o meeting do Mónaco, da Liga Diamante, a 12 de julho, mas foi adiado, por “contusão óssea no joelho” em treino. No entanto, ainda havia a esperança para alinhar em Doha, nos mundiais que vão decorrer de 27 de setembro a 06 de outubro em Doha.

Van Niekerk esteve na clínica Aspetar de Doha e depois regressou ao seu campo de treinos, em Gemona, Itália, recebendo ‘luz verde’ para regressar aos treinos.

“As equipas médicas, tanto em Bloemfontein com em Aspetar, fizeram tudo para que vá aos Mundiais, mas simplesmente não é possível”, sublinhou o médico Louis Holtzhausen, citado no comunicado. “No entanto, regressou com sucesso à pista e ao treino e tudo indica que a partir de agora vai recuperar mais rapidamente”, acrescentou.

O momento mais alto da carreira do atleta foi a vitória no Rio2016, quando retirou o norte-americano Michael Johnson das listas mumdiais, colocando o recorde da volta à pista em 43,03 segundos.