“Vamos ser mais competitivos no asfalto”, garante Sebastien Ogier

Com o seu título mundial ameaçado por Ott Tanak, Sebastien Ogier sabe que é essencial ter um Citroën C3 WRC competitivo nas duas derradeiras provas do Campeonato do Mundo, e o asfalto da Catalunha poderá ajudar a sua causa.

O francês espera que o bólide da marca do ‘double chevron’ cumpra a sua promessa de competitividade na penúltima prova da época.

Ogier foi segundo na Volta a Córsega, o Rali da Alemanha foi complicado para a equipa Citroën, que procurou com novos desenvolvimentos no C3 WRC dar ao Campeão do Mundo as ‘ferramentas’ para, na próxima semana, poder lutar e fazer frente a Tanak e a Thierry Neuville na ronda espanhola do WRC, que apresenta, de alguns anos para cá, um terreno misto de terra e asfalto.

“Estou confiante com o facto de saber que seremos mais competitivos no asfalto”, afirma o piloto de Gap sobre a prova catalã. “As sensações nos testes foram bem melhores do que estes últimos tempos, mas apenas o cronómetro e a adversidade nos permitirão verificar se o passo em frente que realizamos é suficientemente importante”, frisa.

Sebastien Loeb conseguiu ser bem sucedido com a Citroën num Rali da Catalunha misto em 2018 e com Kris Meeke em 2017, permitem a Sebastien Ogier estar otimista para a prova que se disputa na próxima semana.

“Tenho uma grande afeição por este rali e abordo-a com a firme intenção de marcar bons pontos. Não temos outra escolha se não recuperar pontos a Ott (Tanak) para continuar a lutar pelo título. Com a influência da posição na estrada o primeiro dia na terra complica-nos forçosamente a tarefa, mas não quero questionar-me muito sobre isso”, remata o piloto francês.