Fórmula 1 Valtteri Bottas vence no Japão e Mercedes é Campeã do Mundo de F1 Por

Quando parecia que a Ferrari iria dominar o Grande Prémio do Japão, foi Valtteri Bottas a chamar a si a vitória em Suzuka.

Depois de uma largada fulgurante, o finlandês assumiu a liderança, que manteve até à segunda paragem nas boxes. Nessa altura foi Lewis Hamilton quem esteve na frente da prova, mas o campeão do Mundo teria também de realizar um segundo ‘pit-stop’.

Foi uma prova onde claramente a Ferrari se deixou ultrapassar pelos acontecimentos. Primeiro porque Sebastian Vettel foi lento a largar da ‘pole-position’, depois porque Charles Leclerc se envolveu numa colisão com Max Verstappen, que eliminou da corrida o holandês da Red Bull e danificou uma das ‘asas’ dianteiras do Ferrari # 16, obrigando o monegasco a parar pela primeira vez mais cedo do que desejava.

A partir dessa altura Leclerc viu-se obrigado a uma grande recuperação que o levaria até à sexta posição, atrás de Alexander Albon, autor de uma prova consistente no Red Bull ‘sobrevivente’, e de Carlos Sainz Jr, mais uma vez o melhor dos ‘outros’, no melhor dos McLaren.

Vettel tudo fez para tentar apanhar Bottas, efetuando várias vezes a volta mais rápida da corrida, mas não só esse ponto foi para Hamilton como com o terceiro posto do britânico a Mercedes sagrou-se virtual campeã do Mundo de construtores, faltando agora ao líder do campeonato fazer o mesmo relativamente ao título de pilotos.

Apesar da prova não começar favorável à Renault, a verdade é que uma estratégia mais arrojada acabou por colocar Daniel Ricciardo na rota dos pontos e acabou por lhe permitir terminar na sétima posição, três posições acima do seu companheiro de equipa Nico Hulkenberg que adotou uma tática mais conservadora.

Pierre Gasly foi sempre o melhor representante da Toro Rosso, mas na fase final da prova não evitou ser suplantado por Ricciardo, numa prova onde a Racing Point parecia capaz de um grande resultado mas acabou apenas com o nono posto de Sergio Perez, ainda que o mexicano tenha ‘encostado’ com a meta à vista.

Classificação final

1º Valtteri Bottas (Mercedes) 1h21m46,755s

2º Sebastian Vettel (Ferrari) + 13,343s

3º Lewis Hamilton (Mercedes) + 13,858s

4º Alexander Albon (Red Bull) + 59,537s

5º Carlos Sainz Jr (McLaren) + 1m09,101s

6º Charles Leclerc (Ferrari) + 1 volta

7º Daniel Ricciardo (Renault) + 1 volta

8º Pierre Gasly (Toro Rosso) + 1 volta

9º Sergio Perez (Racing Point) + 1 volta

10º Nico Hulkenberg (Renault) + 1 volta