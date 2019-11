Fórmula 1 Valtteri Bottas vence no Estados Unidos mas Lewis Hamilton é Campeão do Mundo Por

Valtteri Bottas ‘caiu de pé’, perdendo o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 no Grande Prémio dos Estados Unidos mas vencendo a corrida. Isto porque Lewis Hamilton garantiu o título ao ser segundo este domingo em Austin.

O britânico da Mercedes chegou a comandar a prova no seu último terço, mercê de uma estratégia diferente, mas o finlandês liderou grande parte da prova e foi mais forte na fase final da corrida e a cinco voltas deixou para trás do W10 # 44.

Ciente de que seria pouco provável impedir Hamilton de arrebatar o sexto título mundial no Circuito das Américas, Bottas fez o que se lhe podia pedir. Que tirasse partido da sua ‘pole-position’ e assumisse a liderança na largada. E foi o que fez, enquanto Sebastian Vettel, arrancando de segundo, fez exatamente o oposto.

Max Verstappen aproveitou o mau arranque de Vettel para ganhar o segundo posto, levando atrás de si Lewis Hamilton, que também não partiu mal do quarto lugar do ‘grid’.

Depois Verstappen procurou seguir Bottas como uma ‘sombra’, o que fez, enquanto Hamilton se colocava atrás dos dois primeiros, ficando depois a perceber-se que seguiria uma estratégia diferente deles.

O britânico prolongou a ‘vida’ dos seus pneus macios, enquanto o finlandês parava logo a seguir ao holandês da Red Bull, com ambos a optarem pelos pneus médios. Ficava certo que teriam de parar uma segunda vez boxes. O que não sucederia dez voltas mais tarde com Hamilton, porque o Campeão do Mundo montou pneus duros no seu Mercedes.

Lewis Hamilton apostou em não voltar a parar, mas isso teve um ‘preço’, que foi ver Valtteri Bottas ultrapassá-lo e ganhar a corrida perto final da mesma.

Max Verstappen quase imitava o finlandês, mas já não deu para ‘roubar’ o segundo posto ao novo hexacampeão do Mundo, numa prova que foi para a Ferrari esquecer. Isto porque Sebastian Vettel viria a abandonar com a suspensão do seu SF90 partida, enquanto Charles Leclerc nunca se mostrou capaz de ir além da quarta posição em que terminou. Isto apesar do ponto conquistado com a volta mais rápida, mercê da montagem de pneus macios bem perto do fim da corrida.

Merece destaque a grande prova de Alexander Albon, que ainda conseguiu terminar entre os cinco primeiros depois de se envolver numa colisão com Carlos Sainz Jr na primeira volta da corrida. O tailandês iniciou depois uma incrível recuperação, que culminou com a ultrapassagem a Daniel Ricciardo, sexto no melhor dos Renault.

Desta vez a McLaren teve de se contentar com o sétimo posto de Carlos Sainz e o oitavo de Lando Norris. O espanhol teve muita sorte em não ter danificado muito o seu monolugar, enquanto a estratégia do britânico não o favoreceu, depois de no começo da prova ter rodado junto a Ricciardo.