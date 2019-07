Motores Valtteri Bottas testou Yaris WRC Por

Valtteri Bottas teve a oportunidade de testar um Toyota Yaris WRC, aproveitando as duas semanas de interregno entre os grandes prémios da Grã-Bretanha e da Alemanha.

O finlandês da Mercedes, segundo no Campeonato do Mundo de pilotos de F1, aceitou o convite do seu compatriota Tommi Makinen, chefe da equipa Toyota no ‘Mundial’ de ralis para tripular o WRC.

Não foi a primeira vez que Bottas conduziu um WRC da nova geração, já que anteriormente tinha participado no Rali do Ártico (Lapónia), aos comandos de um Ford Fiesta RS WRC da M-Sport.