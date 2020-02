Fórmula 1 Valtteri Bottas termina primeira semana de testes de F1 como o mais rápido Por

Valtteri Bottas concluiu a primeira sessão de testes de pré-temporada de Fórmula 1 em Barcelona como o mais rápido, depois de realizar a melhor marca desta sexta-feira na pista catalã.

O finlandês da Mercedes efetuou uma volta em 1m15,732s, batendo por mais de sete décimas o seu companheiro de equipa e campeão do Mundo Lewis Hamilton.

Bottas, que perfez 65 voltas esta sexta-feira, foi também o único piloto a rodar abaixo da ‘casa’ dos 1m16s, sendo que rodou com os pneus de composto mais macio – os Pirelli ‘vermelhos’ ou C5.

Num dia complicado para a Haas e para Kevin Magnussen, Esteban Ocon confirmou a boa forma do Renault R.S.20, já evidenciada por Daniel Ricciardo nos dias anteriores, com o francês a conseguir a terceira melhor marca, a segunda melhor da manhã, tendo completado 76 voltas, mais três do que Hamilton.

Lance Stroll também mostrou mais uma vez o bom desempenho do Racing Point RP20 ao conseguir o quarto registo, diante do Alpha Tauri AT01 de Daniil Kvyat e do Alfa Romeo C39 de Antonio Giovinazzi, que foi o piloto que mais rodou nesta terceira jornada, completando 152 voltas ao traçado catalão.

Ricciardo dedicou-se a trabalho algo diverso de Ocon no Renault ainda pintado de negro, sendo que a melhor das 93 voltas efetuadas lhe proporcionou a sétima marca do dia, diante do Red Bull RB16 de Max Verstappen e o Alpah Tauri de Pierre Gasly. Alex Albon também rodou com o Red Bull, realizando apenas menos três voltas que o seu companheiro de equipa (83).

No McLaren MCL35 Carlos Sainz ficou imediatamente fora do top dez, ao cabo de 76 voltas, num dia em que Sebastian Vettel conheceu alguns problemas no Ferrari SF1000 durante a sessão matinal. Lando Norris também rodou com o McLaren, mas completou apenas 49 voltas.

Depois de uma troca de motor, depois de um problema técnico também ocorrido da parte da manhã, Nicholas Latifi pôde retomar os trabalhos em pista com o Williams FW43, terminando diante de Kevin Magnussen, que se despistou depois de sofrer um furo. O dinamarquês perdeu muito tempo com o percalço e ficou com o pior registo do dia.