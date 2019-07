Fórmula 1 Valtteri Bottas reconhece que deveria “ter tido mais calma” na Alemanha Por

Valtteri Bottas não esconde a sua deceção pelo abandono no Grande Prémio da Alemanha de Fórmula 1, reconhecendo que deveria “ter tido mais calma” por forma a evitar o despiste que o colocou fora de prova.

O percalço não fez o finlandês da Mercedes perder o segundo lugar do campeonato, mas permitiu a aproximação de Max Verstappen, que venceu a corrida de domingo em Hockenheim.

A desistência de Bottas ocorreu à 57ª volta na última curva do Circuito de Hockenheim, no mesmo ponto onde também apanhou de surpresa Charles Leclerc. Sem o percalço o finlandês podia visar perfeitamente a segunda posição da corrida, dadas as condições de aderência e a estratégia seguida.

“Cometi um erro. A equipa pediu-me para atacar e eu forcei o andamento o mais que podia. Queria mesmo conseguir este pódio. Ataquei talvez demais naquela curva e perdi o controlo da traseira do carro. O erro foi meu. Talvez devesse ter tido mais calma e levar o meu tempo a atingir os meus objetivos”, afirmou o piloto do Mercedes # 77.

Valtteri Bottas refere contudo que se não tivesse feito aquilo que a equipa lhe pediu talvez não conseguisse alcançar aquilo que pretendia: “Se não tentasse a minha oportunidade não poderia visar o pódio. Mas pelo menos teria conseguido alguns pontos que poderiam ter a sua importância. Nestas circunstâncias a menor falha paga-se cara. Aconteceu no pior momento, no local errado. Foi isso que sucedeu”.