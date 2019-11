Fórmula 1 Valtteri Bottas não quer ser comparado a Nico Rosberg Por

Valtteri Bottas pode ser um dos pilotos mais afáveis da grelha da Fórmula 1, mas não aprecia mesmo nada que o comparem a Nico Rosberg, seu antecessor na equipa Mercedes.

O alemão sagrou-se Campeão do Mundo em 2016, ‘batendo o pé’ a Lewis Hamilton, e para muitos o finlandês tem de pelo menos igualar aquilo que o piloto de Wiesbaden conseguiu antes de se ter retirado da competição.

Hamilton está a um passo de igualar o recorde de sete títulos de Michael Schumacher, enquanto Bottas conseguiu sete vitórias contra dez do hexacampeão do Mundo. O finlandês não está preocupado e argumenta que as comparações com Rosberg não fazem sentido.

“Estou um bocado aborrecido porque cada piloto é único. Eu sou eu, não sou Nico”, enfatizou o titular do Mercedes # 77 na conferência de imprensa de hoje em vésperas do Grande Prémio do Brasil.

Valtteri diz que quer trilhar o seu próprio caminho na F1: “Eu tenho projetos para chegar ao meu objetivo que é ser Campeão. Isso implica lutar com o meu companheiro de equipa mas também com numerosos outros pilotos. Sempre preferi a luta em pista”.

“Não quero gastar a minha energia noutro lado, já que isso pode ser canalizado para a minha pilotagem. Sei que posso aborrecer um pouco a garagem ao lado se estiver ao nível, e sei que isso pode levar a cometer erros estando do lado errado”, refere também o finlandês.

Apesar da época ter sido dominada por Lewis Hamilton, Valtter Bottas não se deixa abater com esse facto e mostra-se confiante para 2020: “Foi até agora a minha melhor época na F1 mas não é ainda o resultado a que aspiro. Devo ainda conseguir mais regularidade e cometer menos erros”.

“O que me dá mais confiança para o futuro é ver o meu trabalho e o dos engenheiros a produzirem resultados. Isso pode resolver a maior parte das falhas que cometo e pude melhorar o meu ritmo em várias ocasiões. É satisfatório e dá-me vontade de fazer mais”, acrescenta o nórdico da Mercedes.