Fórmula 1 Valtteri Bottas melhor do que Lewis Hamilton nos primeiros treinos em Interlagos Por

Valtteri Bottas foi o mais rápido do primeiro dia de treinos do Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, que domingo se disputa no Autódromo de Interlagos.

Na segunda sessão o finlandês da Mercedes bateu o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton por três milésimas, depois de ter completado uma volta ao traçado paulista em 1m08,846s, cerca de oito décimas melhore que a melhor marca do treino da manhã, realizada por Max Verstappen.

Sebastian Vettel, que na sessão matinal conseguira o segundo melhor tempo, teve de se contentar com o terceiro registo, a 0,073s de Bottas, depois de ter ter chegado a deter a melhor marca deste segundo treino, onde Daniel Ricciardo foi o quarto mais rápido, apesar de sobre ele pender uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para a corrida de domingo.

Verstappen ficou desta vez atrás do seu companheiro de equipa, queixando-se de alguns problemas no seu Red Bull. O holandês ficou a mais de quatro décimas de Bottas, mas à frente de Kimi Raikkonen, no segundo Ferrari.

Romain Grosjean foi o melhor dos ‘outros’ no mais rápido dos Haas, apesar de um desentendimento em pista com Carlos Sainz Jr para o final da segunda sessão, marcada pelo acidente do outro piloto da Renault, Nico Hulkenberg. Apesar do forte embate contra os rails obrigar à interrupção do treino o piloto alemão saiu do carro pelo seu ‘pé’. Passou pela clínica do circuito, apenas como medida de precaução.

O top dez foi completado por Charles Leclerc, no melhor Sauber, por Kevin Magnussen, no segundo Haas, e por Esteban Ocon, no mais rápido dos Force India.