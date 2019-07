Fórmula 1 Valtteri Bottas o mais rápido nos primeiros treinos na Grã-Bretanha Por

Valtteri Bottas dominou os primeiro dia de treinos do Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1, hoje realizados no Circuito de Silverstone.

Depois de um treino matinal onde Pierre Gasly causou alguma surpresa ao rubricar o melhor tempo – 1m27,173s – batendo Bottas por 0,456s, o finlandês da Mercedes ‘respondeu’ no treino da tarde ao rodar em 1m26,732s.

Valtteri Bottas superou o seu companheiro de equipa e líder do Campeonato do Mundo, Lewis Hamilton por 69 milésimas, numa clara indicação que os Mercedes são os carros a bater em Silverstone, como já se suspeitava, antes de se iniciarem as ‘hostilidades’. A diferença foi que o finlandês conseguiu o seu tempo com pneus médios, enquanto o britânico logrou a sua performance com os médios da Pirelli.

Já relativamente aos Red Bull não foram tão eficazes no treino da tarde como o foram de manhã, já que ambos os pilotos foram batidos pelos Ferrari, Charles Leclerc a conseguir o terceiro registo, a 0,197s de Bottas, e o Sebastian Vettel o quarto, a mais de quatro décimas do melhor tempo. O monegasco conseguiu a sua marca com pneus macios, enquanto o alemão protagonizou uma ligeira saída de pista em Becketts.

Gasly voltou a ser o melhor representante da Red Bull, mas quedou-se pela quinta marca, a mais de cinco décimas de Valtteri Bottas, com Lando Norris a intrometer-se entre os dois homens da equipa de Milton-Keynes, ao realizar o sexto registo. Max Verstappen foi sétimo, sendo curiosamente mais rápido com os pneus médios do que com os macios.