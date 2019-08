Fórmula 1 Valtteri Bottas lamenta “falhar a ‘pole’ por uma margem tão pequena” Por

Se Max Verstappen brilhou hoje na qualificação do Grande Prémio da Hungria ao obter a primeira ‘pole position’ da sua carreira na Fórmula 1, fê-lo batendo Valtteri Bottas por 18 milésimas.

Uma margem tão curta deixou o finlandês da Mercedes um pouco desconsolado, já que visava garantir o primeiro lugar na grelha de partida para a corrida de amanhã em Hungaroring depois de perceber que o seu companheiro de equipa, Lewis Hamilton, não o conseguiu bater.

Ainda assim Bottas mostrou-se satisfeito com a sua performance, pois mostrou que está competitivo para a corrida de domingo, depois de um começo complicado, quando teve de trocar a unidade de potência do W10 # 77.

“Não tem sido um fim de semana fácil até ao momento. Falhamos a primeira sessão de treinos e pouco rodamos na segunda, e por isso foi importante conseguir encontrar o ritmo esta manhã. Melhorou no no decorrer das novas e fiquei com confiança no carro sem encontrar outros problemas”, contou o finlandês.

Mas Valtteri admite alguma frustração por falhar a ‘pole’ por uma diferença tão pequena: “É sempre uma pena falhar a ‘pole’ por uma margam tão pequena, mas dou os meus parabéns a Max (Verstappen). Ele tem sido muito forte este fim de semana. Estou contente com este resultado pois foi como a prova começou para mim. Estaria mais se tivesse conseguido a ‘pole’”.